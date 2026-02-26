+Vòlei 3x06 - Programa complet: El projecte del vòlei català al 2026
En el +Vòlei d'aquest mes de febrer analitzarem amb detall amb Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, l'estat actual del vòlei català i dels nous reptes i projectes que s'han posat en marxa i es duran a terme durant aquest 2026. Repassarem com sempre l'actualitat, coneixerem amb més detall el club Panteres Grogues i, com és habitual, repassarem el més viral a la xarxa a la recta final del programa. Tot, amb Helena Rigol, a partir de les 20:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes.