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Pilar Pasanau, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario en su velero de 5 metros
15 meses y más de 40.000 kilómetros a bordo, luchando contra el miedo y la inmensidad del océano con su velero de tan solo 5 metros como único acompañante. Tuvo tanto estrés al inicio de la travesía que pensó en abandonar. Su proeza la ha convertido, sin buscarlo, en un referente. Un sueño cumplido mientras Pilar ya mira hacia el próximo reto.