1.500 niños se lanzan al mar junto a tiendas de desplazados en Gaza como colofón a los cursos de natación / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

1.500 niños se lanzan al mar junto a tiendas de desplazados en Gaza como colofón a los cursos de natación

Junto a las tiendas de campaña de desplazados instaladas en la orilla de Mawasi, en el sur de Gaza, 1.500 niños se lanzaron este martes al agua como colofón de los cursos de natación gratuitos puestos en marcha este verano por la academia más antigua del enclave, que consiguió seguir con su actividad construyendo piscinas improvisadas en la playa.