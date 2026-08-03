El equipo español conquista la medalla de plata en natación artística en el Europeo de París / @teledeporte

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El equipo español conquista la medalla de plata en natación artística en el Europeo de París

El equipo español de natación artística ha conseguido la medalla de plata en el Europeo de París tras poner en escena 'La Locura', una pieza que ya nos habían mostrado anteriormente. Un nuevo triunfo veraniego para España en la que las ocho integrantes- —Cris Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña— han traido la plata mientras que el oro se lo ha conseguido Rusia. Más información