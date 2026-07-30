Dennis González: "Gracias a Andrea voy a seguir compitiendo; pensé en dejarlo todo" / EFE

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Dennis González: "Gracias a Andrea voy a seguir compitiendo; pensé en dejarlo todo"

Una lesión en el hombro derecho puso en jaque la continuidad deportiva del doble campeón del mundo Dennis González (Rubí, 2004), que llegó a plantearse "dejarlo todo" durante los meses más duros de recuperación tras pasar por el quirófano. El nadador español relata en una entrevista con EFE cómo el apoyo de la seleccionadora Andrea Fuentes fue determinante para recuperar la perspectiva, reconstruir su confianza y afrontar el Campeonato de Europa, que se disputará del 31 de julio al 5 de agosto en