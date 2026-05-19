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¡Así luce la coreografía acróbatica de la selección española de natación artística a ritmo de Rosalía!

¡Así luce la coreografía acróbatica de la selección española de natación artística a ritmo de Rosalía!

¡Así luce la coreografía acróbatica de la selección española de natación artística a ritmo de Rosalía! /

¡Así luce la coreografía acróbatica de la selección española de natación artística a ritmo de Rosalía!

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El equipo español de natación artística ha compartido un video en redes revelando la coreografía acrobática que llevarán a la Copa del Mundo de su deporte. Todo esto a ritmo de 'Berghain' de Rosalía, una de las canciones más hipnotizantes y valoradas del momento. El video ha tenido su repercusión mediática debido a su gran producción a la vez que la belleza de los movimientos de las deportistas. Un espectáculo que no dejrá indiferente a nadie.

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