Teresa Perales: "Pienso mucho en Los Ángeles, es un gran reto y una gran locura" / EFE

Teresa Perales: "Pienso mucho en Los Ángeles, es un gran reto y una gran locura"

La nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de 28 medallas en siete Juegos, declaró a EFE este miércoles que piensa "mucho" en Los Ángeles 2028, para los que quedan 874 días, algo que para ella supone "un gran reto y una gran locura". Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, está centrada en la preparación del gran reto que espera afrontar en dos años y medio, los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Serían sus octavos. Entre medias espera seguir agrandando un palmarés que, desde 1998, también incluye 95 medallas a nivel internacional en Mundiales y Europeos.