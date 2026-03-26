Deportistas olímpicos y paralímpicos "Juntos haciendo historia' / EFE

Deportistas olímpicos y paralímpicos "Juntos haciendo historia'

Deportistas olímpicos y paralímpicos como el patinador Javier Fernández, la karateca Sandra Sánchez, la jugadora de bádminton Carolina Marín, la nadadora Teresa Perales o el ciclista Ricardo Ten participaron este miércoles 'Juntos haciendo historia' en la conmemoración del veinte aniversario de Sanitas apoyando el deporte español.Los deportistas participantes fueron Ona Carbonell, Enhamed Enhamed, Ricardo Ten, Gabriel Gorce y Arnau Ferrer, Carolina Marín, Javier Fernández, Regino Hernández, Jon Santacana y Miguel Galindo, Astrid Fina, Sandra Sánchez, Eva Moral, Álvaro Valera, Teresa Perales, Saúl Craviotto, María Pérez, Ana Alonso y Oriol Cardona. Entre todos reúnen 87 medallas olímpicas y paralímpicas, 88 contando con el bronce de Eli Pinedo, la presentadora, y exjugadora de balonmano.