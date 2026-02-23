EFE

Ana Alonso, tras aterrizar en Barcelona con dos medallas olímpicas: "El que no arriesga no gana"

La doble medallista de bronce en los juegos olímpicos de Milano Cortina 2026, Ana Alonso, que quedó tercera en las pruebas de skimo y de doble mixto, junto a Oriol Cardona, ha asegurado este lunes tras aterrizar en Barcelona estar muy orgullosa de estos resultados conseguidos a pesar del atropello que sufrió hace unos meses: "El que no arriesga no gana y yo sabía todo lo que ponía en juego", ha dicho a los medios de comunicación que la esperaban en la terminal.