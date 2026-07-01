El milagro del Igualada HC: "Después de 29 años que no se conseguía el título y venir de donde venimos, eran pocos los que podíamos pensar que esto podía ser posible y además de la manera épica que se ha conseguido" / SPORT

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El milagro del Igualada HC: "Después de 29 años que no se conseguía el título y venir de donde venimos, eran pocos los que podíamos pensar que esto podía ser posible y además de la manera épica que se ha conseguido"

El Igualada HC ha vuelto a hacer historia. Tras conquistar un título que se resistía desde hace 29 años, hablamos con el presidente del club, Manel Burón, y con uno de los capitanes, Jaume-Arnau Marquès, para conocer cómo han vivido una temporada inolvidable. Ambos repasan el camino hasta la conquista del título, el esfuerzo del equipo para superar todas las expectativas y la emoción de devolver al Igualada HC a lo más alto. Una conversación sobre trabajo, ilusión y un éxito logrado de la forma más épica. Más información