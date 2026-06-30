Matías Pascual: "Hacernos fuertes como grupo ha sido clave para ganar la OK Liga" / EFE

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Matías Pascual: "Hacernos fuertes como grupo ha sido clave para ganar la OK Liga"

El jugador argentino Matías Pascual (San Juan de la Frontera, 1989) desgrana en una entrevista con EFE las claves del título de OK Liga conquistado por el Igualada 29 años después, en una temporada en la que la cohesión del vestuario y la convicción de hacerse fuerte "como grupo" han sido el punto de partida de un éxito que parecía lejano y que, sin embargo, acabó haciéndose realidad. "Habernos hecho fuertes como grupo, tanto a nivel humano como por todo el apoyo recibido, ha sido clave para conseguir lo que hemos conseguido. Este año ya queda para la historia por cómo se ha vivido", explica el sanjuanino.