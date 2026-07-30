David Barroso, rumbo al Europeo tras proclamarse campeón de España: “un sueño cumplido” / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

David Barroso, rumbo al Europeo tras proclamarse campeón de España: “un sueño cumplido”

El atleta extremeño David Barroso ha sido convocado oficialmente este miércoles al Campeonato Europeo de Atletismo 2026, que se celebrará del 10 al 16 de agosto en Birmingham (Inglaterra), tras conquistar el título de campeón de España absoluto de 800 metros, lo que recibe como “un sueño cumplido” y “muy orgulloso por llevar Extremadura a lo más alto”. En rueda de prensa convocada por el CAPEX en su sede en Villafranca de los Barros (Badajoz), el club ha hecho balance del Campeonato de España absoluto disputado en Málaga del que ha vuelto con un oro en 800 metros, tres medallas de bronce y la convocatoria de David Barroso y Dani Rodríguez para el Europeo.