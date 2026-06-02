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Jefferson Pérez: "Mi origen está en un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor"

Jefferson Pérez: "Mi origen está en un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor"

EFE

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Jefferson Pérez: "Mi origen está en un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor"

EFE

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El ecuatoriano Jefferson Pérez es una leyenda del atletismo. Su palmarés en la marcha incluye, entre otros títulos, un oro olímpico en Atlanta'96, una plata en Pekín 2008 y tres oros mundiales pero, más allá de esos éxitos, su mayor satisfacción es saber en qué "parte del corazón de la gente" están sus gestas y si su ejemplo les ayudó en sus vidas.

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