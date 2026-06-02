EFE

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Jefferson Pérez: "Mi origen está en un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor"

El ecuatoriano Jefferson Pérez es una leyenda del atletismo. Su palmarés en la marcha incluye, entre otros títulos, un oro olímpico en Atlanta'96, una plata en Pekín 2008 y tres oros mundiales pero, más allá de esos éxitos, su mayor satisfacción es saber en qué "parte del corazón de la gente" están sus gestas y si su ejemplo les ayudó en sus vidas.