Samuel García y David García, 13 años de diferencia y una meta común: Pekín'27 / SPORT

Samuel García y David García, 13 años de diferencia y una meta común: Pekín'27

La cita universal de los relevos regresa este fin de semana en Gaborone (capital de Botswana) y España participa con un total de 26 atletas. La selección realizó una concentración en el CAR Sant Cugat, con un test definitivo que superaron, entre otros, el veterano Samuel García (34 años) y el emergente David García (20). Los dos departieron con SPORT y explicaron sus inquietudes y sus ilusiones en un momento muy diferente de su carrera. El canario se resiste a colgar las zapatillas con un rendimiento excelente y el extremeño no para de crecer y de mejorar sus marcas.