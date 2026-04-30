Sawe, "feliz" a su llegada a Kenia tras batir el récord mundial de tiempo en un maratón / EFE

Sawe, "feliz" a su llegada a Kenia tras batir el récord mundial de tiempo en un maratón

El corredor keniano Sabastian Sawe llegó "feliz" este miércoles por la noche a Nairobi tras lograr una victoria en el maratón de Londres, donde batió un récord mundial y se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva. "Estoy muy feliz porque esta victoria me ha demostrado de lo que era capaz. He estado entrenando, así que tenía en mente el récord, pero no esperaba batirlo tan pronto", declaró Sawe a la prensa después de bajarse del avión en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi.