Sofía Santacreu: "Nunca pensé en ganar el oro en el Europeo sub'18, pero vino todo como rodado" / SPORT

Sofía Santacreu: "Nunca pensé en ganar el oro en el Europeo sub'18, pero vino todo como rodado"

Con 20 años cumplidos el pasado 4 de febrero, la barcelonesa Sofía Santacreu es una de las grandes estrellas emergentes de un atletismo español que lleva varias temporadas rompiendo moldes, aupado por unas nuevas generaciones que no se ponen límites y salen siempre a por todas. Debutó a lo grande como absoluta con una cuarta plaza en Brasilia en la media maratón de marcha, colaborando decisivamente a la plata de España junto a otra jovenzuela, la gallega Aldara Meilán (fue bronce aún con 19 años). Llegada a la marcha por casualidad con 12 años, Santacreu ya tiene en su palmarés un oro en 5.000 metros marcha en el Europeo sub'18 y sendos oros en 10.000 en los Europeos sub'20. La catalana visitó SPORT y departió con el director Joan Vehils y con la subdirectora Iulene Servent antes de conceder una interesante entrevista en la que habló de sus inicios, de sus miedos y de sus ilusiones olímpicas. Más información