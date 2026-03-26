María Pérez: "Este año trataré de quitar la corona europea a Antonella Palmisano" / EFE

María Pérez: "Este año trataré de quitar la corona europea a Antonella Palmisano"

La granadina María Pérez, doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha en Budapest 2023 y Tokio 2025, declaró este miércoles que este año competirá "menos" y que su gran objetivo será "quitar la corona europea" a la italiana Antonella Palmisano, su amiga y rival. María Pérez, de 29 años, es la gran referencia de la marcha española. Esta temporada su principal objetivo son los Europeos de Birmingham (Inglaterra), en agosto, a los que acude como rival a batir.