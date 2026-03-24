Mariano García: "Quiero disfrutar pero con la conciencia de que hay que seguir trabajando" / EFE

Mariano García: "Quiero disfrutar pero con la conciencia de que hay que seguir trabajando"

El campeón del mundo de atletismo en la categoría de 1.500 metros, Mariano García, recién llegado del Campeonato Mundial de pista cubierta de Torun (Polonia) mostró este lunes su satisfacción por haber ganado la medalla de oro, pero con la "conciencia" de que tiene que "seguir trabajando".El atleta murciano se convirtió este domingo en el primero del mundo en tener dos oros en la categoría de 800 y 1.500 metros, siendo esta última la primera vez que competía en ella y que se estrenó de la mejor forma: "subiendo al cajón".García confesó no "tener ni idea" de los datos que le colocaron dentro de la historia del atletismo español: "cuando me lo dijeron, dije pues mira alguno tiene que ser el primero y que mejor que alguien como yo de un pueblo pequeño de Murcia", dijo Mariano García ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.