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Caballos compiten contra motocicletas en Pretoria en diversas carreras en arena de rodeo

Caballos compiten contra motocicletas en Pretoria en diversas carreras en arena de rodeo

Caballos compiten contra motocicletas en Pretoria en diversas carreras en arena de rodeo / EFE

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Caballos compiten contra motocicletas en Pretoria en diversas carreras en arena de rodeo

EFE

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Caballos compitieron este sábado contra motocicletas en Pretoria en diversas carreras en arena de rodeo, entre las que se incluían carreras alrededor de barriles y postes. El evento evento RoughStock Rodeo, organizado por el Club Cristiano Afrikáner de Rodeo de Ganado Salvaje, finaliza el domingo con un servicio religioso al estilo vaquero en honor a la tradición cristiana del club.

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