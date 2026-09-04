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Arranca la 18ª edición del Extreme Barcelona

Este fin de semana se celebra en la Ciudad Condal la 18ª edición del Extreme Barcelona. La urbe catalana se convierte por unos días en la capital mundial de los deportes urbanos. El festival ocupa casi 18.000 metros cuadrados en el Parque del Fòrum y cuenta con la participación de unos 1.000 deportistas provenientes de más de 35 nacionalidades distintas. Este año se esperan alrededor de 31.000 asistentes.