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El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones

El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones

El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones / EFE

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El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones

EFE

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Los peces, medusas y tiburones del acuario de Almuñécar (Granada) han cambiado por unas horas la compañía de los usuarios que visitan las instalaciones por la de unas 40 personas que a ritmo de grandes éxitos musicales han recibido una clase de barre, un deporte en auge gracias a las redes sociales y que combina la técnica del ballet con ejercicios de fuerza, pilates y yoga.

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