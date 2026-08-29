El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones / EFE

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El acuario de Almuñécar se convierte en escenario de una clase de barre entre tiburones

Los peces, medusas y tiburones del acuario de Almuñécar (Granada) han cambiado por unas horas la compañía de los usuarios que visitan las instalaciones por la de unas 40 personas que a ritmo de grandes éxitos musicales han recibido una clase de barre, un deporte en auge gracias a las redes sociales y que combina la técnica del ballet con ejercicios de fuerza, pilates y yoga.