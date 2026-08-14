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Hugo Bravo: 1.200 kilómetros, 36 días y una lucha contra el cáncer infantil
Hugo Bravo, creador de contenido de 22 años, acaba de completar un reto de más de 1.200 kilómetros en 36 días, corriendo desde París hasta Sitges para recaudar fondos contra el cáncer infantil. El desafío, marcado por lesiones, dolor y momentos de máxima emoción, le ha permitido reunir casi 12.000 euros y ya prepara un nuevo reto para seguir ayudando. Más información