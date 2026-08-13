El origen de la icónica imagen del 'skater' madrileño Danny León saltando sobre el eclipse / EFE

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El origen de la icónica imagen del 'skater' madrileño Danny León saltando sobre el eclipse

El 'skater' mostoleño Danny León, deportista olímpico en Tokio 2020 y en París 2024, aprovechó el eclipse solar en España para inmortalizarse haciendo un 'truco' -salto en su argot- en uno de los momentos más espectaculares de este fenómeno astronómico, cuando la luna tapaba completamente el sol. "El truco de mi vida", reconoció el propio deportista en el 'post' de Instagram donde subió el vídeo de esta hazaña, que se ha viralizado en las redes sociales y ya roza los 10 millones de visualizaciones en su cuenta, siendo ya una de las imágenes más icónicas del eclipse solar de este miércoles. Danny León es uno de los grandes referentes españoles del 'skate' de 'park' y 'bowl', con un extraordinario historial en el festival de O Marisquiño, en Vigo, llegando a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, aunque su trayectoria está muy ligada a Móstoles, donde empezó a patinar.