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Jaume Betrian explica cómo convenció a Marc Gasol y Gerard Piqué para invertir en Plesh

Jaume Betrian explica cómo convenció a Marc Gasol y Gerard Piqué para invertir en Plesh

Joan Fonollà

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Jaume Betrian explica cómo convenció a Marc Gasol y Gerard Piqué para invertir en Plesh

Joan Fonollà

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Jaume Betrian, fundador de Plesh, explica cómo deportistas de élite como Marc Gasol y Gerard Piqué acabaron formando parte del proyecto como inversores. El emprendedor repasa el origen de esa relación, el valor de su trayectoria empresarial y por qué el producto encaja con las necesidades de quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

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