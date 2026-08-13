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Jaume Betrian, cofundador de Plesh: "El concepto de Plesh conecta directamente con los deportistas"

Jaume Betrián (Barcelona) es el CEO y cofundador de Plesh, una joven marca que quiere cambiar las reglas del juego en el mercado de los snacks de chocolate. Con una propuesta basada en el placer sin azúcares añadidos, la compañía ha crecido a gran velocidad y ya cuenta con el respaldo de nombres muy ligados al deporte como Gerard Piqué y Marc Gasol. Con presencia en más de 500 puntos de venta y la mirada puesta en la expansión europea, Betrián atiende a SPORT para hablar del crecimiento de Plesh, de sus próximos retos y de su ambición por plantar cara a los gigantes históricos del sector.