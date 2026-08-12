Alba Petisco busca ampliar su historia en los Europeos de gimnasia / EFE

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Alba Petisco busca ampliar su historia en los Europeos de gimnasia

La trayectoria de Alba Petisco se define hoy desde la madurez de quien, a sus 23 años, ya ha hecho historia para la gimnasia artística femenina española. Tras el impacto de un año memorable, marcado por la plata en los europeos de 2025 en el concurso completo, algo que ninguna hispana había conseguido antes, la gimnasta afronta una nueva cita continental. Después de aquel hito, que la situó en el centro de todas las miradas, la tetracampeona de España busca sacar su mejor versión e “intentar clasificar a las finales de suelo”, donde el año pasado fue bronce, “y de barra”, en un escenario donde ya no es la novedad, sino una rival a batir.

Todo ello sin perder el foco en el equipo, con el que persigue estar en el top ocho para conseguir el pase a los mundiales de 2026, que sería el primer paso para estar con el conjunto en los próximos Juegos Olímpicos.