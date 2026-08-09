Los mejores clavadistas del mundo compiten en una cascada de infarto en Bosnia Herzegovina / Atlas News

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Los mejores clavadistas del mundo compiten en una cascada de infarto en Bosnia Herzegovina

Algunos de los mejores clavadistas del mundo se dieron cita este sábado 8 de agosto en la ciudad bosnia de Jajce para participar en la tradicional Competición Internacional de Saltos en Cascada, un torneo que pone a prueba la técnica, la precisión y la valentía de sus participantes. El evento desafía a los competidores a lanzarse desde la cascada del río Pliva, una caída de agua de unos 22 metros de altura, en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Bosnia y Herzegovina.