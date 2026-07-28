Ministerio de educación, formación profesional y deportes

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Milagros Tolón presenta un nuevo modelo de financiación para el deporte español

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado el nuevo modelo de financiación pública para las federaciones deportivas españolas, aprobado por el Consejo de Ministros. La inversión alcanzará los 101 millones de euros en 2026 y eleva a más de 1.000 millones el apoyo del Gobierno al deporte español desde 2018. Durante el acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español, Tolón defendió un sistema "más estable, coherente y eficaz" y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con federaciones, deportistas y los comités olímpico y paralímpico. Más información