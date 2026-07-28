Josep Ametller: "Messi es un referente por su fortaleza mental y su compromiso" / Maria Leiva

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Josep Ametller: "Messi es un referente por su fortaleza mental y su compromiso"

Ametller Origen se ha consolidado como un referente de la alimentación y el producto de proximidad en Catalunya. Con una facturación superior a los 800 millones de euros y un proyecto construido durante ocho generaciones, hoy la compañía está liderada por dos hermanos. En SPORT hablamos con Josep Ametller sobre crecimiento, liderazgo, alimentación y el futuro del sector Más información