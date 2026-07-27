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Regina Rodríguez Servent: "El deporte es tan importante como el arte o la ciencia" / SPORT

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Regina Rodríguez Servent: "El deporte es tan importante como el arte o la ciencia"

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Regina Rodríguez Sirvent convirtió su novela 'Crispetes de matinada' (La Campana) en el libro más vendido de ficción en catalán en el pasado Sant Jordi. Un hito avalado por su primera obra, 'Les calces al sol' (La Campana), también un éxito de ventas. Ambas cuentan también con su versión en castellano, 'Palomitas de madrugada' y 'Las bragas al sol', editadas por Suma y han sido editadas en diferentes idiomas y publicadas por todo el mundo. Más información