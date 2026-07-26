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Dani de Gea, sobre Joan Pradells: "El deporte de élite llevado al límite no es sano"

La aparición de Joan Pradells en La Velada del Año VI generó un aluvión de comentarios sobre su estado físico. Ante las críticas, el creador de contenido y experto en fitness Dani de Gea salió en su defensa, recordando que el culturismo profesional lleva el cuerpo al límite y que sus deportistas son plenamente conscientes de los riesgos. Además, denunció el doble rasero con el que, a su juicio, se juzga a los culturistas frente a otros colectivos. Más información