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La sablista Martín-Portugués quiere ser madre, tras Los Ángeles, y volver a competir después
La esgrimista Lucía Martín-Portugués afronta a partir de este jueves su participación en los Mundiales de Hong Kong con el ánimo de conquistar el primer oro individual femenino de la historia de la esgrima española después de que proclamarse campeona de Europa en sable el pasado mes de junio en Antony (Francia) a los 35 años.
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