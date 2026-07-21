Los 5 titulares del día - 21 de julio / Sport.es

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Los 5 titulares del día - 21 de julio

Descubre los cinco titulares del día del diario Sport. Laporte se convierte en el nuevo objetivo del FC Barcelona, un nombre que crea mucha expectativa tras la gran actuación que se ha visto con Cubarsí. Ferran Torres, de villano a heroe, en el punto de mira de diversos equipos como el PSG o el Real Madrid. Bisiwu y su llegada al FC Barcelona y Umude acaban de completar todas las noticias del día.