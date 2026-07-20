Secciones

Es noticia
Resumen España ArgentinaEspaña - ArgentinaDinero final MundialFerran TorresCelebración España CibelesTatuaje CucurellaMáximos goleadores EspañaPalmarés MundialesGol Iniesta MundialHermano LaminePadre LamineMundial 2030ShakiraMemes España ArgentinaClasificación Tour de FranciaVingegaardEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiLamine Yamal RocafondaPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin
España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Del minuto 116 de Andrés Iniesta al 106 de Ferran Torres. Del Mundial iniciático de 2010, cuando todos nos creímos que en efecto la victoria era una posibilidad, al refrendo generacional de este de 2026, el que al fin nos permite creernos que somos los reyes del mundo y podemos seguir siéndolo. España cose en su corazón la segunda estrella de campeona del mundo, tan merecida o más que la primera. Más información

TEMAS