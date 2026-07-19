Secciones

Es noticia
España - ArgentinaFinal MundialLamine YamalEspaña - Argentina horarioDinero final MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 15 Tour de FranciaVingegaardMáximos goleadores MundialCuantos Mundiales tiene ArgentinaPrevia España ArgentinaDonde se juega final MundialEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiLamine Yamal RocafondaArnold SchwarzeneggerJulián ÁlvarezMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaParches MundialPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin
Entrevista a Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe en GRAVITEO

Entrevista a Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe en GRAVITEO

JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Entrevista a Tijl Smitz, presidente de World Climbing Europe en GRAVITEO

JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C. El festival reune competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público Más información