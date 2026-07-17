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GRAVITEO se estrena con una exitosa jornada inaugural

GRAVITEO, el festival de deportes urbanos que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, abrió sus puertas este viernes con una amplia agenda de actividades y las primeras competiciones oficiales con la final de la prueba de la Copa de Europa de escalada de velocidad y la final de la prueba del Campeonato de España de Skateboarding Street, en ambos casos en categoría masculina y femenina. Más información