Sara Fernández

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El hipnótico remo vikingo de Noruega tras eliminar a Brasil

Una vergüenza lo que Carlo Ancelotti ideó y perpetró. El ex entrenador del Real Madrid manchó la camiseta 'verdeamarela' con un planteamiento antinatural que rompe con la tradición de la única pentacampeona mundial. Renunció al balón —¡ojo!, terminó el encuentro solo con 35% de posesión—, se defendió como un equipo pequeño y no tuvo pólvora ni mordida arriba. Ni Endrick, que se va del Mundial sin ver portería, ni Neymar Jr. pudieron salir al rescate en un naufragio en el que también sale muy señalado Vinícius Jr. Más información