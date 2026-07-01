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El Tour demuestra que Catalunya es un epicentro de grandes acontecimientos deportivos / SPORT

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El Tour demuestra que Catalunya es un epicentro de grandes acontecimientos deportivos

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El conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, analiza en SPORT la llegada del Tour de Francia a Catalunya, el impacto económico del evento, la apuesta por el deporte femenino, el impulso al deporte base y los grandes proyectos que marcarán el futuro del deporte catalán. También repasa iniciativas como Sport 360, el alto rendimiento y las nuevas ayudas a las federaciones deportivas. Más información

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