Más de 1.000 personas participan en la Segunda Carrera Antirracista de Barcelona / EFE

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Más de 1.000 personas participan en la Segunda Carrera Antirracista de Barcelona

Más de 1.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han participado este sábado en la Segunda Carrera Antirracista de Barcelona, que ha tenido lugar a las 18 horas en la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, a la altura de la calle México. Este evento, celebrado para rechazar el racismo y los discursos de odio, forma parte de una serie de nueve carreras que empezó el pasado 23 de mayo en Terrassa (Barcelona) y acabará el próximo 11 de abril en Manresa (Barcelona).