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Topuria sobre la selección española en el Mundial: "Lo único que importa es verlos ganar"

Topuria sobre la selección española en el Mundial: "Lo único que importa es verlos ganar"

Topuria sobre la selección española en el Mundial: "Lo único que importa es verlos ganar" / EFE

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Topuria sobre la selección española en el Mundial: "Lo único que importa es verlos ganar"

EFE

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El luchador de artes marciales mixtas (MMA) hispano-georgiano Ilia Topuria aseguró este miércoles en Washington que lo único importante para él en el Mundial de Fútbol que arranca el jueves y que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá es que la selección española vuelva a hacerse con el título 16 años después.

"Con quien sea; lo único que importa es verlos ganar", respondió Topuria al ser preguntado por periodistas sobre qué equipo le gustaría que llegara a una hipotética final con España.

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