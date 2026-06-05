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Florentino Pérez: “Será el traspaso más elevado en la historia del Madrid”

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Sara Fernández

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Florentino Pérez: “Será el traspaso más elevado en la historia del Madrid”

Sara Fernández

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MADRID
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Florentino Pérez ha sido entrevistado esta noche por Iker Jiménez durante el programa ‘Horizonte’, de Cuatro. El presidente en funciones y candidato a la Presidencia del Real Madrid CF ha anunciado que el martes hará una oferta de 150 millones de euros por un gran jugador de la Champions. “Sería el traspaso más elevado en la historia del Madrid”, ha asegurado Florentino Pérez tras reiterar que en la candidatura de Enrique Riquelme hay “muchos faroles”.

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