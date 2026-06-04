Lucía Feijoo Viera

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Florentino Pérez recupera el "por qué" de Mourinho para explicar su fichaje

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, recuperó el "por qué" que lanzó José Mourinho en una rueda de prensa durante su primera etapa en el club blanco para explicar su fichaje como sucesor de Álvaro Arbeloa. A través de un vídeo difundido por las cuentas oficiales de su candidatura, Pérez presentó los motivos por los que el técnico portugués es su elegido. Con una imagen de Mourinho compareciendo ante los medios de comunicación después del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que se enfrentó al Barcelona en 2011, inicia sus explicaciones.