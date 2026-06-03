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De la Fuente: “Esta selección tiene la asignatura pendiente de ganar un Mundial, pero estamos preparados para ello”

De la Fuente: “Esta selección tiene la asignatura pendiente de ganar un Mundial, pero estamos preparados para ello”

Lucía Feijoo Viera

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De la Fuente: “Esta selección tiene la asignatura pendiente de ganar un Mundial, pero estamos preparados para ello”

Lucía Feijoo Viera

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Luis de la Fuente ha comparecido este miércoles en rueda de prensa antes de disputar el primer amistoso de preparación de cara al Mundial. La selección española de fútbol se enfrenta mañana por la noche a Irak en el Estadio de Riazor. “El césped presenta un aspecto fantástico. Están trabajando día y noche para que el campo esté en perfectas condiciones”, ha asegurado el seleccionador nacional.