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Así ha sido la llegada de las autoridades para presenciar las finales masculina y femenina de velocidad

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Javier Vendrell Camacho / PI STUDIO | Foto: Alba Vigaray

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Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Marco Scolari, presidente de World Climbing, presentes en la final de velocidad del World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Más información

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