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Así fueron los disturbios en Francia tras la victoria del PSG: más de 700 detenidos y siete policías heridos

Así fueron los disturbios en Francia tras la victoria del PSG: más de 700 detenidos y siete policías heridos

Lucía Feijoo Viera

Así fueron los disturbios en Francia tras la victoria del PSG: más de 700 detenidos y siete policías heridos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Un año más, lo que tenía que ser una celebración se convirtió en una noche de violencia urbana y saqueos en las calles de Francia durante los festejos tras la victoria del PSG. Una situación que las autoridades francesas querían evitar con un dispositivo policial inédito compuesto por 22.000 policías desplegados por todo París. Sin embargo, no fue suficiente para controlar tal nivel de violencia.