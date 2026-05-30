Secciones

Es noticia
Resumen PSG - ArsenalPSG - ArsenalLuis EnriqueCuántas Champions tiene Luis EnriquePalmarés ChampionsDinero ChampionsClasificación Giro ItaliaPichichi ChampionsClasificados Champions 2027Etapa 21 Giro de ItaliaCucurellaAltercados ParísNoticias BarçaFichajes BarcelonaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyCuándo juega JodarDjokovic próximo torneoVeterinariosJorge ReyFernando RomaySusana GuaschRiveroRefugio Luis EnriqueRefugio Mikel ArtetaJuanma LorenteCuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Sorato Anraku se corona en Alcobendas como el rey absoluto de la escalada

Sorato Anraku se corona en Alcobendas como el rey absoluto de la escalada

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: XAVIER AMADO

Sorato Anraku se corona en Alcobendas como el rey absoluto de la escalada

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: XAVIER AMADO

MADRID

Lucha de gigantes en la final masculina de búlder de la IFSC World Cup Comunidad de Madrid 2026. La Champions de la escalada coronó una vez más a Sorato Anraku, el gran dominador del circuito internacional, que volvió a demostrar por qué ocupa el número uno mundial. Las fuerzas terminaron por fallarle al estadounidense Colin Duffy en el último bloque y tuvo que conformarse con la plata. El francés Samuel Richard completó el podio, mientras que el español Guillermo Peinado firmó una meritoria sexta posición. Más información

TEMAS