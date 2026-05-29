Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

Final de infarto en Alcobendas Mcneice gana el oro

Final espectacular del búlder femenino en la IFSC World Cup Comunidad de Madrid 2025. Los equipadores pueden estar orgullosos de un concurso lleno de alternativas. Bloques diversos y múltiples caminos hacia la gloria que terminó conquistando la británica Erin McNeice. Premio al trabajo, la regularidad y el ingenio. En el último suspiro, cuando ya no tenía margen de error, estiró la mano para llevarse un oro merecidísimo después de completar los cuatro bloques de la final. El segundo triunfo de su carrera en la Copa del Mundo. La japonesa Melody Sekikawa fue segunda y la francesa Oriane Bertone completó el podio a una décima de la plata, culminando una gran remontada en el cuarto bloque. Más información