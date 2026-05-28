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Nervios y máxima exigencia entre los escaladores: así ha sido el primer día del World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Nervios y máxima exigencia entre los escaladores: así ha sido el primer día del World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

Nervios y máxima exigencia entre los escaladores: así ha sido el primer día del World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

MADRID
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El comienzo de la competición de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 ha estado marcada por la tensión, los nervios y la exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que han medido su destreza en la modalidad de boulder en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas. Más información

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