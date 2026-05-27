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Así fue la gala WOMAN SPORT: deporte femenino, emoción y referentes

Así fue la gala WOMAN SPORT: deporte femenino, emoción y referentes

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Así fue la gala WOMAN SPORT: deporte femenino, emoción y referentes

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✨ La gala de los Premios de la Mujer en el Deporte WOMAN SPORT volvió a convertir el Hotel Miramar Barcelona en el gran escenario del deporte femenino. En este vídeo resumen repasamos los mejores momentos de una noche llena de emoción, reconocimientos y referentes, en una edición muy especial marcada por el brillo de las premiadas y el ambiente único de la cita organizada por WOMAN, SPORT y PRENSA IBÉRICA.

🏆 Una de las grandes protagonistas fue Clara Serrajordi, recién llegada de Oslo tras conquistar la Champions con el Barça Femení. Junto a ella, la gala también dejó momentos muy especiales con nombres como Pere Romeu, Marian Mouriño y Edurne Pasabán, en una celebración que volvió a poner en el centro el talento, la superación y el presente del deporte femenino Más información

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