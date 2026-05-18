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El mensaje más emotivo de Simeone a Griezmann: “Siempre ha sido mi debilidad”

El mensaje más emotivo de Simeone a Griezmann: “Siempre ha sido mi debilidad”

Lucía Feijoo Viera

El mensaje más emotivo de Simeone a Griezmann: “Siempre ha sido mi debilidad”

Lucía Feijoo Viera

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Noche de despedida en el Metropolitano. El último baile de Antoine Griezmann en el feudo rojiblanco acabó con una despedida a la altura de una leyenda del club y del fútbol en general. Tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Girona (1-0) y el homenaje posterior al jugador, con todo el estadio lleno, Simeone y el propio Griezmann comparecieron en rueda de prensa para explicar con palabras la emoción que sintieron.

El primero en hablar fue el técnico rojiblanco, agradecido al “peso” que ha tenido como futbolista, y la dificultad de encontrar a alguien de esas características. Pero fue más allá. “No soy amigo de Antoine”, dijo, “pero sí lo quiero mucho y lo amo porque es una gran persona y tenemos una gran relación familiar. Se genera algo que no se puede explicar. Antoine fue una debilidad mía siempre”. Un “genio”, lo calificó. “No sé si hay muchos futbolistas de la capacidad técnica y los goles que nos ha dado él”, sentenció.

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